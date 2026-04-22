Rebrov nicht mehr Teamchef der Ukraine

Sergiy Rebrov ist nicht mehr Trainer der ukrainischen Fußball-Nationalmannschaft.

Das teilte der Verband nach der verpassten WM-Qualifikation mit. Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt. „Wir müssen nach vorne blicken und neue Entscheidungen treffen, die das Fundament für die zukünftige Nationalmannschaft bilden werden“, sagte Ex-Stürmerstar Andriy Shevchenko als Präsident des ukrainischen Fußballverbandes.

Rebrov hatte das Traineramt 2023 angetreten und die Nationalmannschaft zur EM geführt. In der WM-Qualifikation zerplatzten die Hoffnungen aber in den Playoffs.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago