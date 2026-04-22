Salzburg gewinnt auch Heimspiel gegen die Austria

Red Bull Salzburg mischt im Kampf um den Meistertitel in der ADMIRAL Bundesliga weiter voll mit.

Der Vizemeister setzte sich am Mittwoch im sechsten Spiel der Meistergruppe gegen die Wiener Austria wie im Sonntagsduell in Favoriten mit 3:1 durch und übernahm damit zumindest bis zum Ende des Abendspiels von Sturm Graz gegen den LASK die Tabellenführung. Die Wiener rutschten sechs Zähler dahinter auf Rang sechs und damit außerhalb der Europacupränge ab.

Durch den Erfolg der Truppe von Coach Daniel Beichler ging im vierten direkten Saisonduell erstmals das Heimteam als Sieger vom Feld. Tore von Yorbe Vertessen (16.) und Jannik Schuster (22./erstes Bundesliga-Tor) sowie ein Eigentor von Samuel Sahin-Radlinger (76.) gaben vor 7.154 Zuschauern den Ausschlag. Aufseiten der ersatzgeschwächten „Veilchen“ war ein Treffer von Reinhold Ranftl das einzige Highlight. Für Salzburg geht es am Sonntag bei Rapid weiter, die Austria gastiert da bei Sturm Graz.

Trummer anstelle von Lainer

Beichler nahm nur eine Änderung vor, Tim Trummer verteidigte rechts hinten für den gesperrten Stefan Lainer. Austria-Trainer Stephan Helm änderte seine Dreierkette trotz schwacher Vorstellung in Wals-Siezenheim nicht. Allgemein gab es nur zwei Veränderungen. Philipp Maybach ersetzte im Mittelfeldzentrum Abubakr Barry, bei dem beim Aktivieren Adduktorenprobleme aufgetreten waren. Lee Kang-hee rückte anstelle von Sanel Saljic in die Startelf.

Die Salzburger nahmen den Schwung mit, waren klar tonangebend und belohnten sich wie im „Hinspiel“ schon vor der Pause. Kerim Alajbegovic vertändelte eigentlich den Ball, die Wiener brachten ihn aber nicht weg und er kam über Frans Krätzig zu Vertessen, der nicht lange zögerte und ins Eck abschloss. Sechs Minuten später kam Sahin-Radlinger bei einem Kjaergaard-Eckball zuerst heraus, machte dann aber wieder Schritte zurück und war so gegen den Kopfball des am Fünfer völlig unbedrängten Schuster machtlos.

Schnitzer von Sahin-Radlinger

Die Gäste waren in der Offensive harmlos, kamen durch eine Unachtsamkeit der Hausherren in der Rückwärtsbewegung aber zum Anschlusstreffer. Kelvin Boateng sicherte im Konter den Ball und spielte zu Manfred Fischer, dessen Querpass zur Idealvorlage für Ranftl wurde, der an Alexander Schlager vorbei einschoss. Nach Wiederbeginn gab es ein Chancenfurioso. Kjaergaard verfehlte knapp das Tor (48.). Im Austria-Dress scheiterte Fischer am Salzburger Schlussmann und setzte den Nachschuss drüber (51.). Quasi im Gegenzug war es Sahin-Radlinger, der gegen Karim Konate rettete und Glück hatte, dass Kjaergaard den Volley-Nachschuss an die Latte beförderte (52.). Lee Tae-seok brachte wiederum einen Austria-Volley nicht aufs Tor (59.).

In der 75. Minute zählte noch das 3:1 nicht, da vor Kjaergaards Abschluss ins Tor Vertessen den Ball mit der Hand gespielt hatte. Durch ein Geschenk war die Partie aber gleich darauf entschieden. Sahin-Radlinger unterlief bei einem Plavotic-Rückpass ein Stoppfehler, der Ball kullerte ins Tor. So jubelten die „Bullen“ über den dritten Saisonsieg gegen die Austria, im zehnten Meistergruppen-Duell in Folge gab es gegen die Wiener keine Niederlage. Diese haben erst vier Punkte im „oberen Play-off“ geholt.

Die Tore im VIDEO

1:0 Yorbe Vertessen (16.)

2:0 Jannik Schuster (22.)

2:1 Reinhold Ranftl (34.)

3:1 Samuel Sahin-Radlinger (76./Eigentor)

(APA) / Bild: GEPA