34 statt 6! Der traurige Grund für van de Beeks neuer Nummer

Bei Ajax Amsterdam wirbelte Donny van de Beek jahrelang mit der Rückennummer 6 im Mittelfeld. Bei seinem neuen Klub trägt er nun die 34. Dies hat einen traurigen Hintergrund.

Lange Zeit rankten sich Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Donny van de Beek zu einem europäischen Topklub. Am gestrigen Mittwoch war es dann offiziell: Der niederländische Nationalspieler verlässt Ajax und spielt in der kommenden Spielzeit für Manchester United.

Nummer 34 zu Ehren von Nouri

Fans müssen sich jedoch nicht nur an van de Beek in einem Trikot gewöhnen, sondern auch an eine neue Rückennummer. Die 6, die der Mittelfeldspieler in Amsterdam noch trug, ist bei den Red Devils durch Weltmeister Paul Pogba geblockt. Also entschied sich der 23-Jährige für die 34 – und das aus einem ganz bestimmten Grund.

Es ist nämlich die Nummer seiner guten Freundes Abdelhak Nouri, der im Jahr 2017 einen Herzstillstand auf dem Platz erlitt und bleibende Hirnschäden davontrug. Mit der Nummer will van de Beek nun seinem ehemaligen Teamkollegen Respekt erweisen und an ihn erinnern. Das erklärte van de Beek in einem Video, das der Klub über seine sozialen Netzwerke verbreitete.

𝘿𝙤𝙣𝙣𝙮'𝙨 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙫𝙞𝙚𝙬 💬 Our new recruit on joining United, his style of play and honouring his teammate and close friend 👕#MUFC @Donny_Beek6 — Manchester United (@ManUtd) September 2, 2020

Auch Younes & Kluivert wählten die Zahl

Der United-Neuzugang ist damit nicht allein: Vor ihm machten dies auch schon die ehemaligen Ajax-Profis Amin Younes, der die Nummer beim SSC Neapel trägt und Justin Kluivert, der sie eine Saison lang bei der AS Roma auf dem Rücken hatte.

Beitragsbild: AdidasUK @ Twitter