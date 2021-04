35 Millionen! Klopp weit in Verhandlungen mit Bundesliga-Verteidiger

via

via Sky Sport Austria

RB Leipzig muss wohl im Sommer den zweiten Abgang in der Defensive verkraften. Wie der Sky Italia Transferexperte Fabrizio Romano am Freitag berichtet hatte, steht der FC Liverpool kurz vor einer Verpflichtung von Ibrahima Konate. Demnach soll der Franzose in den kommenden Tagen einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschreiben.

Eine Einigung mit den Sachsen ist nicht vonnöten, da Konate eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzt. Diese soll bei 35 Millionen Euro liegen. Nach Sky Informationen sind die Verhandlungen mittlerweile weit fortgeschritten. Leipzig wurde bislang noch nicht informiert.

(SkySport.de)

Beitragsbild: Imago