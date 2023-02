36 Festnahmen! Frankfurt-Fans attackierten Napoli-Anhänger

via

Nach gewaltsamen Auseinandersetzungen rund um das Champions-League-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem SSC Napoli hat es am Dienstag 36 Festnahmen gegeben. Nach Spielende oder dem Ende der polizeilichen Maßnahmen seien die Personen aber wieder freigelassen, teilte die Frankfurter Polizei am Mittwoch mit. Einige Fans wurden bei den Auseinandersetzungen leicht verletzt, hieß es.

Zu den Vorfällen am Dienstag zählte unter anderem, dass etwa 150 Fans der Eintracht Kleinbusse und Fahrzeuge mit italienischen Fans mit Flaschen und Steinen bewarfen. Der Großteil der Beteiligten flüchtete jedoch unerkannt vor der Polizei, wie der Polizeisprecher erklärte.

In der Folge seien mehrere italienische Fans mit Schlagwerkzeugen ausgestiegen und auf die Frankfurter Fans losgegangen. Die Polizei hätte schnell eingreifen können, so der Sprecher. In den Fahrzeugen von Fans des SSC Neapel wurden zudem Schlagwerkzeuge und Pyrotechnik gefunden. Zusätzlich kam es auch zu einer Schlägerei zwischen den Fans beider Teams, welche die Polizei laut Aussage des Sprechers unter dem Einsatz von Pfefferspray beendete.

Glasner: „Werden nicht mit der weißen Fahne schwenken“

