36 Mio. Euro Einnahmen plus CL-Startplatz: Frankfurt jagt wertvollen EL-Titel

Am gestrigen Abend setzte Eintracht Frankfurt eine unglaubliche Europa-League-Saison mit dem Finaleinzug gegen West Ham fort. Nicht zu vergessen: Neben all der fußballerischen Euphorie bringt das Finale auch Geld mit sich.



Das Finale der Europa League findet am 18. Mai in Sevilla statt und bringt dem Sieger bis zu 13 Millionen Euro ein. 8,5 Millionen Euro Prämie gehen direkt mit dem Pokalsieg einher. Weitere 3,5 Millionen Euro gibt es für die Teilnahme am europäischen Supercup gegen den Champions-League-Sieger. Dem verlierenden Finalteilnehmer in Sevilla stehen vier Millionen Euro Preisgeld zu.

Die Eintracht hat bisher über Startgeld, Koeffizient und Prämien etwa 17 Millionen Euro eingenommen. Dazu dürften circa sechs Millionen Euro aus dem Marktpool kommen, der erst nach der Saison abgerechnet wird. Insgesamt könnten die Frankfurter folglich EL-Einnahmen von circa 36 Millionen Euro verbuchen. In der Saison 2018/19 waren es nach dem Ausscheiden im Halbfinale exakt 27.323.651 Euro.

Eintracht Frankfurt ist nach dem Gewinn des UEFA-Cups im Jahr 1980 nur noch einen Sieg von seinem zweiten internationalen Titel entfernt. Zugleich winkt die erstmalige Teilnahme an der Champions League. Sky Sport beleuchtet die Folgen eines möglichen Frankfurter Triumphes in der Europa League.

Ganz Frankfurt fiebert dem 18. Mai 2022 entgegen. Dann steigt in Sevilla im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan das Finale der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers, die auf ihrem Weg ins Endspiel mit Borussia Dortmund und RB Leipzig gleich zwei Top-Teams aus der Bundesliga eliminiert haben.

Ein stimmungsvolles Finale in der Hauptstadt Andalusiens ist angesichts der beiden leidenschaftlichen Fan-Lager auf jeden Fall garantiert.

In Frankfurt brachen bereits nach dem historischen Triumph im Halbfinale gegen West Ham United alle Dämme. Tausende Fans stürmten nach Abpfiff den Rasen und feierten ihre Europacup-Helden, die bereits voller Vorfreude auf das Endspiel in Spanien zu den Klängen von „Eviva Espana“ tanzten.

Der deutsche Nationaltorhüter Kevin Trapp schwärmte vom „bis heute schönsten Tag“ seiner Karriere und ergänzte entschlossen: „Wir haben noch ein Spiel zu gehen, um das Ding nach Hause zu holen.“

„Unser Ziel ist ganz klar, die Europa League zu gewinnen“, kündigte auch Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche mit Blick auf das Duell mit den Rangers an. Netter Nebeneffekt: Die SGE hat nicht nur die Chance auf Silberware, mit dem Einzug ins Finale hat sich für die Hessen auch die Chance zur Qualifikation für die Champions League eröffnet.

Was passiert, sollte Frankfurt am 18. Mai tatsächlich den silbernen Pott in den Abendhimmel von Sevilla recken? Sky Sport beleuchtet die Folgen für die Adler und die Bundesliga.

Was passiert, wenn Eintracht Frankfurt die Europa League gewinnen sollte?

Bei einem Triumph in Sevilla wäre Eintracht Frankfurt erstmals in seiner Vereinsgeschichte für die Champions League qualifiziert, denn der Europa-League-Sieger darf seit der Saison 2014/15 in der Königsklasse starten

Als EL-Sieger würde Frankfurt gegen den CL-Sieger (Real oder Liverpool) auch um den UEFA Supercup spielen. Dieser findet am 10. August 2022 in Helsinki statt

Als Sieger der Europa League wäre die SGE bei der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase in Topf eins gesetzt und würde damit Top-Teams wie Paris St. Germain oder Real Madrid aus dem Weg gehen

gesetzt und würde damit Top-Teams wie Paris St. Germain oder Real Madrid aus dem Weg gehen Sollte Frankfurt das Finale gewinnen, wären 2022/23 insgesamt acht deutsche Klubs international vertreten: fünf Teams in der Champions League, zwei in der Europa League und eins in der Conference League. Dies wäre ein Sonderfall, weil sich die Eintracht nicht über die Liga für den Europapokal qualifiziert hat.

Was passiert, wenn Eintracht Frankfurt das Finale der Europa League verlieren sollte?

Bei einer Final-Niederlage wäre Frankfurt in der kommenden Saison nicht international vertreten und die Rangers wären als EL-Sieger für die Champions League qualifiziert

An dieses Szenario denkt in Frankfurt allerdings niemand. „Wir haben den Pokal im Hinterkopf. Wir wollen Europa-League-Sieger werden, das ist unser Ziel. Dass die weitere Konsequenz Champions League ist, wäre natürlich ein Meilenstein“, sagte Krösche.

