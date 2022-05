Saison-Aus! Hinteregger verpasst EL-Finale

via

Hiobsbotschaft für Martin Hinteregger: Der Abwehrchef von Eintracht Frankfurt wird das Finale der Europa League verletzungsbedingt verpassen.

Wie die Eintracht am Freitag bekanntgab, hat sich der ÖFB-Nationalteamspieler im Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United (1:0) eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

Martin Hinteregger hat bei der gestrigen Partie eine Oberschenkelverletzung erlitten. Unsere Nummer 13 fällt damit für den Rest der Saison aus 😓 Gute Besserung, Hinti! 🙏#SGE #SGEWHU pic.twitter.com/k0cubSqw9Y — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 6, 2022

Der 29-Jährige kann damit in dieser Saison nicht mehr auflaufen und wird auch das Finale der Europa League am 18. Mai gegen die Glasgow Rangers verpassen.

Hinteregger gegen West Ham früh ausgewechselt

Hinteregger war erst Anfang dieser Woche krankheitsbedingt ausgefallen, wollte das Rückspiel gegen den Premier-League-Klub aus London aber unbedingt absolvieren. Nach acht Minuten musste er aber bereits ausgewechselt werden.

„Es war unglaublich bitter, so früh zu wechseln“, sagte Cheftrainer Oliver Glasner. So wünsche man sich keinen Start. Almamy Toure kam für Hinteregger in die Partie, Tuta rutschte ins Zentrum.

