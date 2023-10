Österreichs Vertreter auf der 3×3 World Tour hat einen Traumstart in den für die Olympia-Qualifikation enorm wichtigen Monat Oktober erwischt.

Das „Team Vienna“ bestehend aus Matthias Linortner, Quincy Diggs, Nico Kaltenbrunner und Enis Murati gewann das Turnier in Amsterdam und feierte seinen zweiten Tour-Sieg nach Paris 2022. Im Finale rangen die Österreicher das US-Team Miami um Ex-NBA-Star Jimmer Fredette mit 21:19 nieder. Den entscheidenden Korbleger versenkte Murati.

Der Turniersieg auf Masters-Ebene bringt wichtige Punkte für das Nationenranking. Als aktuelle Nummer zehn wäre Österreich bei zwei von drei Olympia-Qualifikationsturnieren im Frühjahr startberechtigt. Nur bei einem Event, das ausschließlich Topteams von Kontinental- und Weltmeisterschaften vorbehalten ist, müssen die ÖBV-Männer definitiv zuschauen. In den nächsten beiden Wochen warten auf Kapitän Linortner und Co. zwei Masters-Turniere in China – in Shanghai und Chengdu.

(APA) / Bild: Imago