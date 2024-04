Das 3×3-Basketballteam aus Österreich hat beim Olympia-Qualifikationsturnier in Hongkong erst im Finale um das einzige dort zu habende Ticket den Kürzeren gezogen. Nico Kaltenbrunner, Enis Murati, Matthias Linortner und Fabio Söhnel unterlagen am Sonntag Olympiasieger Lettland 14:19. Mitte Mai in Debrecen hat das ÖBV-Team aber noch eine letzte Chance. In Ungarn rittern 16 Mannschaften um drei Olympia-Tickets.

In Hongkong brachte Söhnel Österreich im Semifinale gegen Neuseeland mit zwei verwerteten Freiwürfen in der Schlusssekunde zum 20:18 ins Endspiel. Im Match um den Turniersieg waren die Österreicher gegen Letten (15:14 im Halbfinale gegen die Niederlande) aber chancenlos und handelten sich bereits in der Anfangsphase einen Zehnpunkterückstand ein. „Leider haben wir es als Team nicht hinbekommen, so smart zu spielen, wie gewohnt. Im Moment schmerzt der undankbare zweite Platz sehr. Umso schöner wird es im Mai, wenn wir uns im zweiten Anlauf das Ticket für Paris holen“, sagte Linortner.

(APA) / Bild: GEPA