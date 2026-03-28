4:0-Heimsieg! ÖFB-U18 feiert nächsten Erfolg in EM-Quali

Das ÖFB-U18-Nationalteam legt mit einem klaren Erfolg in der EM-Qualifikation nach – in Wiener Neustadt gewinnt Österreichs Auswahl mit 4:0 gegen Bosnien-Herzegowina.

Wenige Tage nach dem Auftaktsieg beim 2:1 gegen Israel feiert das ÖFB-Team damit auf beeindruckende Weise den nächsten Erfolg. Die Treffer erzielten Paul Krapf (9.), Hasan Deshishku (13./E.), Christopher Wölbl (68.) und Dino Delic (88.). Bereits nach zwei Spielen ist damit der Verbleib in der Liga A fixiert.

Am Dienstag folgt schließlich der Abschluss der aktuellen Tabellenführer gegen Deutschland, ebenso erneut in Wiener Neustadt.

Auch U19-Auswahl siegt klar

Die U19 schlug Schweden in Frankfurt 3:0 und benötigt nun zum Abschluss am Dienstag gegen Deutschland einen Punkt, um sich für die EM von 28. Juni bis 11. Juli in Wales zu qualifizieren.

Die U17 hält nach einem 1:1 in Helsingor gegen Tschechien bei zwei Punkten aus zwei Partien. Sollte die Truppe von Franz Ponweiser am Dienstag gegen Dänemark drei Punkte holen und es Schützenhilfe von Kasachstan gegen die Tschechen geben, hätte man Platz eins und damit das Ticket für die EM Ende Mai in Estland in der Tasche. Die Gruppensieger sowie die vier besten Zweiten der sieben Pools nehmen zudem an der WM im Herbst teil.

(Red./oefb.at/APA.)

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