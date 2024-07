400 m Kraul: Titmus besiegt Ledecky wie in Tokio

Die Australierin Ariarne Titmus hat das olympische Duell über 400 m Kraul mit US-Star Katie Ledecky erneut für sich entschieden. Die 23-Jährige dominierte am Samstagabend das Finale in Paris, gewann in 3:57,49 Min. Für Ledecky blieb in 4:00,86 Min. diesmal nur Bronze, Silber sicherte sich der kanadische Jungstar Summer McIntosh in 3:58,37. Für Ledecky ist es die elfte Olympia-Medaille. Holt sie bei diesen Spielen zumindest ein Gold, wird sie zur erfolgreichsten Schwimmerin.

„Es ist Erleichterung und ein bisschen emotionaler als das Gold vor drei Jahren“, sagte Titmus. „Es ist hart, in dieser Atmosphäre zu schwimmen – der Lärm, der Druck. Den Druck vor diesem Rennen habe ich mehr als bei allem anderen bisher in meinem Leben gespürt. Olympia ist eben anders. Es geht nicht darum, wie schnell du bist, sondern nur darum, die Hand als Erste an der Wand zu haben. Dass ich das geschafft habe, macht mich sehr glücklich.“ Ledecky gönnte Titmus Gold: „Ich denke, es ist keine Rivalität zwischen uns, sondern Freundschaft – und sehr viel Respekt.“

Deutscher Märtens 400-m-Sieger bei Männern

Über 400 m Kraul der Männer kontrollierte Lukas Märtens das Rennen, der Jahresbeste gewann in 3:41,78. Bei den deutschen Meisterschaften war der 22-Jährige in 3:40,33 Min. nur 0,26 Sek. über dem 15 Jahre alten Weltrekord seines Landsmannes Paul Biedermann geblieben. Auch diesmal unterbot er alle dessen Durchgangszeiten, der Ganzkörperanzug hatte Biedermann aber auf der letzten Länge 2009 zu einer Fabelzeit getragen. Silber in der La Defense Arena ging an den Australier Elijah Winnington (3:42,21), Bronze an den Südkoreaner Kim Woo-min (3:42,50).

Die kurzen Kraulstaffeln teilten sich die Großmächte Australien und USA auf. Die Australierinnen Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon und Meg Harris setzten sich über 4 x 100 m in 3:28,92 Min. vor den USA (3:30,20) und China (3:30,30) durch. Die US-Crew der Männer drehten den Spieß um. Jack Alexy, Chris Guiliano, Hunter Armstront und Caeleb Dressel siegten in 3:09,28 vor Australien (3:10,35) und Italien (3:10,70). Für Dressel ist es das achte Gold bei Olympia, womit er sich Sportarten-übergreifend in der Olympia-Historie gleichauf mit Usain Bolt in die Top Ten schob.

(APA)

Beitragsbild: Imago