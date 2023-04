4:1 im Rückspiel! Leverkusen stürmt ins Halbfinale

via

via Sky Sport Austria

Bayer Leverkusen darf nach einer Gala-Vorstellung vom dritten Titel der Vereinsgeschichte träumen.

Das Team von Trainer Xabi Alonso gewann das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Union Saint-Gilloise in Belgien mit 4:1 (2:0) und stürmte nach dem 1:1 im Hinspiel erstmals seit 2002 wieder in ein europäisches Halbfinale.

Moussa Diaby nach nur 69 Sekunden, Mitchel Bakker (37.), Jeremie Frimpong (60.) und Adam Hlozek (79.) münzten die Überlegenheit der Leverkusener in Treffer um, Casper Terho traf für die Gastgeber (64.).

Die Tore im Video:

0:1 – Diaby

0:2 – Bakker

0:3 – Frimpong

1:3 – Terho

1:4 – Hlozek

(APA)/Bild: Imago