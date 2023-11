4:3! Kopenhagen gewinnt verrücktes Spiel gegen ManUnited

Was für ein Spiel in Kopenhagen! Der FC Kopenhagen besiegt Manchester United in einem völlig verrückten Spiel mit 4:3 (2:2).

Rasmus Höjlund brachte United zunächst per Doppelpack mit 2:0 in Front, doch die Dänen kamen noch vor der Pause zum 2:2. Die Red Devils mussten ab der 42. Minute in Unterzahl agieren. Marcus Rashford sah nach einem Foulspiel die Rote Karte.

Nach Seitenwechsel markierte Bruno Fernandes die abermalige Führung für Manchester United. In der Schlussphase trafen Lerager und Bradghji zum Sieg für Kopenhagen. Manchester United steht somit am Tabellenende von Gruppe A, Kopenhagen ist Zweiter.

Alle Tore im Video:

Höjlund trifft gegen seinen Jugendklub (3.)

Höjlund mit dem Doppelpack (28.)

1782029285003715562

Rashford fliegt mit Rot vom Platz (42.)

Elyounoussi verkürzt auf 1:2 (45.)

Goncalves erzielt per Elfmeter den Ausgleich (45+9.)

Bruno Fernandes bringt United abermals in Führung (69.)

3:3! Lerager gleicht aus (83.)

Bradghji mit dem 4:3 für Kopenhagen (87.)

Bild: Imago