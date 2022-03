Austria Wien bindet zwei Nachwuchsspieler langfristig

via

via Sky Sport Austria

Die Wiener Austria hat weitere Grundsteine für die Zukunft gelegt und ihre Jungkicker Dario Kreiker und Florian Wustinger mit langfristigen Verträgen bis 2026 ausgestattet.

Der 19-jährige Kreiker kam im Frühjahr auf zwei Kurzeinsätze, so wie der 18-jährige Wustinger war er im Herbst im Mittelfeld der Young Violets in der 2. Liga im Einsatz. Wustinger, der im Oberhaus bisher einmal eingewechselt wurde, laboriert aktuell an einer Bänderverletzung.

