Vom Nobody zum Nationalheld: Gill will auch Frankreichs Stars stoppen

Die wichtigste Botschaft trägt Orlando Gill bei dieser WM in seinem linken Handschuh. Dort hinterließ ihm sein schwerkranker Neffe ein paar emotionale Worte und einen großen Wunsch – den der neue Nationalheld Paraguays gegen Deutschland erfüllen konnte. Spieler des Spiels war der Torhüter, „und ich habe ihm versprochen, dass diese Auszeichnung ihm gewidmet sein würde, falls ich sie erhalte“, sagte der 26-Jährige.

Den Preis hatte sich Gill redlich verdient, nachdem er die DFB-Elf über 120 Minuten und mit zwei Paraden im Elfmeterschießen zur Verzweiflung gebracht hatte. Nun will er im Achtelfinale auch die französische Milliardenoffensive um Kylian Mbappé und Michael Olise stoppen. Dabei kannten den 1,99 m langen Torhüter bis vor zwei Jahren nur absolute Experten, selbst in seiner Heimat war er ein unbeschriebenes Blatt. Es drohte eine Karriere als schier ewiger Ersatztorwart.

Zwar spielte Gill bereits seit 2019 als Profi, bis zum Jahr 2024 kam er allerdings nur zu 15 Einsätzen. Als teilweise zweiter und dritter Torwart des paraguayischen Klubs CS San Lorenzo konnte er kaum von seinem Gehalt leben. Für die Behandlung seines neugeborenen Sohnes, der in einer dramatischen Geburt viel zu früh zur Welt kam, habe er gar „seine Ausrüstung verkauft, um die Kosten zu decken“, erzählte seine Frau nach Gills Länderspieldebüt im September 2025.

Sprung in die Nationalmannschaft

Sportlich fand er sein Glück nach der Genesung seines Sohnes schließlich in Argentinien, wo er im Januar 2025 bei San Lorenzo von der zweiten in die erste Mannschaft aufrückte und sich durch den aus finanziellen Gründen kurzfristig geplatzten Transfer von Starkeeper Keylor Navas einen Stammplatz erarbeitete. Schnell empfahl er sich auch für die Nationalmannschaft, wo Gill gleich bei der Premiere derart überzeugte, dass ihn Trainer Gustavo Alfaro gar nicht mehr aus dem Kasten nahm.

„Das ist das Ergebnis all der Opfer, die ich Tag für Tag im Training gebracht habe“, sagte er der Zeitung „ABC“. Nachdem es in der Heimat zuvor unter anderem von Torwart-Legende José Luis Chilavert auch Kritik gegeben hatte („viel zu leise“), machte er gegen Deutschland im zehnten Länderspiel die Partie seines Lebens. „Es war wirklich wie in einem Horrorfilm – die Deutschen tauchten überall auf“, so Gill: „Ich kann selbst noch kaum glauben, was wir da geschafft haben.“

Gegen Frankreich wird der Keeper am Samstag (23.00 Uhr MESZ/MagentaTV) sicher wieder im Blickpunkt stehen – es dürfte wohl noch mehr Arbeit auf ihn zukommen.