49er-Crew Bildstein/Hussl verpasst Medal Race

Österreichs 49er-Crew Benjamin Bildstein/David Hussl ist bei den olympischen Bewerben vor Marseille deutlich am Medal Race vorbeigesegelt.

Das Duo kam auch am Mittwoch bei schwachen Windbedingungen nicht in Fahrt und belegte in den drei Wettfahrten die Plätze 16, 15 und zehn. Das reichte in der Gesamtwertung mit 122 Punkten nur zu Rang 14. Nur die Top zehn schafften es in die Medaillenentscheidung, Bildstein/David Hussl fehlten dafür 28 Zähler.

Die spanischen WM-Dritten Diego Botin/Paul Trittel (68) gehen als Führende ins Finale vor den Iren Robert Dickson/Sean Waddilove (73). Auf Rang drei liegen die Neuseeländer Isaac McHardie/William McKenzie (76).

In der iQFoil-Klasse wurden nach langem Zuwarten vier Wettfahrten bei den Frauen absolviert. Lorena Abicht musste sich mit den Rängen 24, 22, 22 und 21 begnügen. Sie bleibt damit Gesamt-24. und somit Letzte. Es führt weiterhin die Britin Emma Wilson. Am Donnerstag sind fünf Rennen angesetzt.

(APA) / Artikelbild: Imago