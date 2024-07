49er-Segler Bildstein/Hussl fallen auf Rang elf zurück

Benjamin Bildstein/David Hussl haben am zweiten Tag der olympischen Segel-Bewerbe vor Marseille ihren Platz in der Spitze der 49er-Klasse nicht halten können.

Das österreichische Duo schaffte am Montag nur die Ränge 11, 13 und 18 und fiel zur Halbzeit nach sechs Wettfahrten in der Gesamtwertung mit 41 Zählern von Position fünf auf Rang elf zurück. Die ersten Rennen konnten diesmal auch die Frauen in der iQFoil-Klasse absolvieren. Lorena Abicht liegt hier auf Gesamtplatz 14.

Die 30-Jährige wurde einmal als Zehnte und einmal als 18. gewertet, mit 28 Punkten reihte sich Abicht im Mittelfeld der 24 Teilnehmerinnen ein. In Führung liegt die Britin Emma Wilson (3), die bei den Sommerspielen in Tokio vor drei Jahren Bronze geholt hatte.

In der 49er-Klasse liegen nach sechs von zwölf Rennen die Neuseeländer Isaac Mchardie/William Mckenzie mit 14 Punkten an der Spitze vor den Iren Robert Dickson/Sean Waddilove (19). Auf Rang drei befinden sich die Spanier Diego Botin le Chever/Paul Trittel (28). Wie üblich läuft die Abhandlung möglicher Proteste noch.

