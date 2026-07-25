49ers-Coach bei Unfall verletzt

NFL-Starcoach Kyle Shanahan von den San Francisco 49ers ist bei einem Auto-Unfall offensichtlich schwerer verletzt worden.

Bereits am 14. Juli habe der 46-Jährige nahe seines Wohnortes in Nord-Kalifornien eine schwere Gehirnerschütterung erlitten, zudem seien seine Nase, drei Rippen und eine Hand gebrochen. Shanahan sei im Gesicht mit 40 Stichen genäht worden. Das berichtete ESPN am Samstag.

Die 49ers schrieben in einer Mitteilung nur von „nicht lebensbedrohlichen Verletzungen“. Shanahan werde während seiner Genesung allenfalls gelegentlich beim Trainingscamp dabei sein, als Head Coach springt übergangsweise sein Assistent Chris Foerster ein.

Polizei-Angaben zufolge gab es beim Unfall keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss.