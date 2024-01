49ers nach Sieg gegen Lions in Super Bowl

Die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs um Quarterback-Star Patrick Mahomes stehen zum vierten Mal seit 2020 im Super Bowl.

Der Titelverteidiger in der National Football League setzte sich am Sonntag im AFC-Finale bei den Baltimore Ravens mit 17:10 durch. Gegner im Endspiel am 11. Februar in Las Vegas sind die 49ers, die am Sonntagabend (Ortszeit) einen 17-Punkte-Rückstand gegen die Detroit Lions in der zweiten Halbzeit drehten und 34:31 gewannen.

Kelce mit Playoff-Rekord – 49ers drehen 17-Punkte-Rückstand

Einen Rekord stellte beim Sieg der Chiefs Travis Kelce auf. Der Tight End, dessen Freundin, Pop-Superstar Taylor Swift, im Stadion auf der Tribüne saß, hat nun die meisten Pässe in Play-off-Spielen gefangen. Bisheriger Rekordhalter war Jerry Rice, der die längste und erfolgreichste Zeit seiner Karriere bei den 49ers verbracht hat. Seine Marke von 151 angenommenen Pässen übertraf Kelce Mitte des zweiten Viertels.

Für die Lions endete eine starke Saison auf dramatische Art und Weise. In Kalifornien dominierten die Lions die erste Halbzeit, die Gastgeber wirkten ratlos. Im dritten Viertel verloren die Lions dann aber den Faden. Zwei Mal ließ Josh Reynolds gute Pässe fallen. Die wohl entscheidende Szene der Partie war ein langer Pass von 49ers-Quarterback Brock Purdy unmittelbar vor dem zweiten Touchdown. Lions-Verteidiger Kindle Vildor hatte den Pass fast abgefangen, bekam ihn aber gegen den Helm. Von dort sprang er in die Luft und Brandon Aiyuk fing ihn nach 51 Yards kurz vor der Endzone.

Damit kommt es zu einer Neuauflage der Super Bowl von vor vier Jahren. In Miami hatten sich die Chiefs damals mit 31:20 durchgesetzt und den ersten Titel mit Quarterback Patrick Mahomes gewonnen. Die Chiefs waren seither noch zwei weitere Male in der Super Bowl und holten den Titel vor einem Jahr in Phoenix erneut. Für die 49ers ist es die erste Teilnahme seit der Niederlage gegen Kansas City und die erste mit Purdy als Quarterback.

(APA)/Bild: Imago