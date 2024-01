Die Kansas City Chiefs um Quarterback-Star Patrick Mahomes stehen zum vierten Mal seit 2020 in der Super Bowl. Der Titelverteidiger in der National Football League setzte sich am Sonntag (Ortszeit) im AFC-Finale bei den Baltimore Ravens mit 17:10 durch.

Gegner im Endspiel am 11. Februar in Las Vegas ist der Gewinner der Partie San Francisco 49ers gegen Detroit Lions, dieses Spiel begann nach Mitternacht mitteleuropäischer Zeit.

Chiefs-Tight End Kelce mit Rekord

Einen Rekord stellte beim Sieg der Chiefs Travis Kelce auf. Der Tight End, dessen Freundin, Pop-Superstar Taylor Swift, im Stadion auf der Tribüne saß, hat nun die meisten Pässe in Play-off-Spielen gefangen.

Bisheriger Rekordhalter war Jerry Rice, der die längste und erfolgreichste Zeit seiner Karriere bei den 49ers verbracht hat. Seine Marke von 151 angenommenen Pässen übertraf Kelce Mitte des zweiten Viertels.

(APA) / Bild: Imago