49ers-Quarterback Purdy fehlt monatelang

Quarterback-Überraschung Brock Purdy hat sich im letzten Saisonspiel der San Francisco 49ers so schwer verletzt, dass er selbst im besten Fall etwa sechs Monate auf eine Rückkehr ins Training warten muss.

Die NFL-Website berichtete am Montag (Ortszeit), dass die Untersuchung bei dem 23 Jahre alten Spielmacher einen Riss des Seitenbandes im rechten Ellenbogen ergeben habe. Es gebe die Hoffnung, dass das Band bei einer Operation repariert werden könne und nicht rekonstruiert werden müsse, hieß es. Bei einer Reparatur betrage die Ausfallzeit üblicherweise sechs Monate.

Purdy hatte sich beim 7:31 gegen die Philadelphia Eagles am Sonntag bereits im ersten Viertel verletzt. Der Football-Profi hatte in dieser Saison mit seinen Leistungen für Aufsehen gesorgt und die 49ers bis ins Finale der NFC geführt, obwohl er zum Saisonstart nur die Nummer drei in der Quarterback-Rangfolge und beim Draft als letzter Spieler ausgewählt worden war. Die Niederlage gegen die Eagles war Purdys einzige in neun NFL-Spielen.

(sport.sky.de)/Bild: Imago