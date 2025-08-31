5. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der Sonntagsspiele

In der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga stehen am Sonntag drei Spiele auf dem Programm (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) – die Aufstellungen im Überblick!

Am heutigen Sonntag geht die 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit den letzten Partien vor der Länderspielpause zu Ende. Rapid ist beim TSV Hartberg – aufgrund des Stadionumbaus in der Oststeiermark heute in der Südstadt – zu Gast. Die Austria will zu Hause gegen den SCR Altach den ersten Dreier in der laufenden Saison einfahren. Und die WSG Tirol will gegen die in der Conference-League-Qualifikation knapp gescheiterten Wolfsberger den starken Saisonstart bestätigen.

TSV Hartberg – SK Rapid (Sky Sport Austria 2)

Austria Wien – SCR Altach (Sky Sport Austria 3)

WSG Tirol – Wolfsberger AC (Sky Sport Austria 4)

Bild: GEPA