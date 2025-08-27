5:0 zur Halbzeit! Brügge demütigt Rangers

5:0! Und das zur Halbzeit. Club Brügge demütigt die Glasgow Rangers im Rückspiel des CL-Playoffs in den ersten 45 Minuten.

Fünf Treffer schenkten die Belgier den Gästen aus Schottland in der ersten Spielhälfte ein, nachdem Maximilian Aarons (Rangers) bereits in der achten Minute die rote Karte sah.

Die Tore im VIDEO:

1:0 Nicolo Tresoldi (5.)

2:0 Hans Vanaken (32.)

3:0 Joaquin Seys (41.)

4:0 Joaquin Seys (45.)

5:0 Aleksandar Stankovic (45.+2)

(Red.) / Bild: Imago