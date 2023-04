6:0! ÖFB-U19-Frauen gelingt zweiter Sieg in EM-Quali

Das österreichische U19-Fußball-Nationalteam der Frauen hat auch das zweite Spiel in der zweiten Gruppenphase der EM-Qualifikation gewonnen.

Nach dem Auftakt-2:0 gegen Bosnien-Herzegowina gewann das ÖFB-Team am Samstag in Novara gegen Griechenland mit 6:0 (3:0). Damit kommt es am Dienstag (15.00 Uhr) gegen Gastgeber Italien zu einem Entscheidungsspiel um die Teilnahme an der EM-Endrunde im Juli in Belgien. Österreich reicht dank des besseren Torverhältnisses ein Remis.

Es wäre die zweite EM-Teilnahme eines österreichischen U19-Frauen-Nationalteams nach 2016.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.