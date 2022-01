600 Fan-Tickets für Schladming-Slalom ab Freitag erhältlich

via

via Sky Sport Austria

Der Österreichische Skiverband wird ab Freitag um 10.00 Uhr auf www.skiaustriaticket.at 600 der 1.000 verfügbaren Tickets für den Weltcup-Slalom der Männer am Dienstag in Schladming (17.45/20.45 Uhr) in den freien Verkauf geben.

Laut Covid19-Präventionskonzept werden den Fans auf einer temporär errichteten Tribüne Sitzplätze zugewiesen. Die Karte kostet 76 Euro, erforderlich sind ein 2G-Nachweis und ein maximal 72 Stunden alter PCR-Test.

„Damit ermöglichen wir, unter Berücksichtigung aller Sicherheitsauflagen, zumindest einigen Skifans das legendäre Nightrace vor Ort live zu erleben. Natürlich kostet uns das Geld, doch neben den Athleten haben die Fans bei uns Priorität. Sport lebt von Emotionen und Begeisterung“, erklärte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober in einer Aussendung. Die rund 400 weiteren Tickets werden vom Österreichischen Skiverband an Partner und Sponsoren vergeben.

Sämtliche bereits ausgegebene Tickets werden rückerstattet und sind für das Nightrace nicht mehr gültig. Auch in der Hohenhaus-Tenne sind Besucher zugelassen, der ÖSV ist dort nicht Veranstalter.

(APA)/Bild: GEPA