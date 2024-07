61-jährige Luxemburgerin feiert Auftaktsieg im Tischtennis

Die 61-jährige Tischtennisspielerin Ni Xia Lian hat am Samstag ihr Spiel gegen die 30 Jahre jüngere Türkin Sibel Altinkaya gewonnen.

Älter als die Luxemburgerin war bisher keine bei einem Sieg bei einem olympischen Tischtennis-Bewerb. Für die in Shanghai geborene Lian sind es die sechsten Olympischen Spiele. Das erste Mal dabei war sie in Sydney 2000. Ihren ersten Erfolg feierte sie bei der WM in Tokio 1983. Dort wurde sie Weltmeisterin im Mixed-Doppel und Team-Bewerb.

