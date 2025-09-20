7. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der Samstagsspiele

Die siebente ADMIRAL Bundesliga-Runde steht bevor – mit gleich drei Spielen am heutigen Samstag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – jetzt Sky Stream holen!).

Im Topspiel empfängt Vizemeister Red Bull Salzburg den amtierenden Meister Sturm Graz. Beide Teams wollen nach den jüngsten Niederlagen gegen den WAC bzw. Austria Wien wieder zurück in die Spur finden. Darüber hinaus gastiert die SV Ried in Wien bei der Austria. Im dritten Samstagsspiel matchen sich Hartberg und der WAC in einer Neuauflage des ÖFB-Cup-Finales, das die Kärntner am 1. Mai mit 1:0 für sich entschieden hatten.

Die Aufstellungen der Samstagsspiele im Überblick:

Red Bull Salzburg – Sturm Graz (live auf Sky Sport Austria 2)

Austria Wien – SV Ried (live auf Sky Sport Austria 3)

TSV Hartberg – Wolfsberger AC (live auf Sky Sport Austria 4)

Foto: GEPA