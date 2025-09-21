7. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der Sonntagsspiele

Am heutigen Sonntag stehen in der 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga (ab 14 Uhr live auf Sky Sport Austria – jetzt Sky Stream holen!) drei Spiele auf dem Programm. Alle Aufstellungen im Überblick!

LASK – FC Blau-Weiß Linz (ab 14 Uhr live auf Sky Sport Austria 2)

SCR Altach – WSG Tirol (ab 14 Uhr live auf Sky Sport Austria 3)

GAK – SK Rapid (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1)

Die Aufstellungen werden ca. um 16 Uhr veröffentlicht!

Artikelbild: GEPA