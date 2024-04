70 Partien ohne Niederlage! Rodri – der ultimative Endgegner

Es ist schwer genug, Manchester City zu schlagen. Wenn aber Rodri bei den Cityzens mitspielt, ist es fast unmöglich. Der Spanier ist im Trikot der Skyblues seit mittlerweile 70 Pflichtspielpartien ungeschlagen.

Vier Mal musste sich Manchester City in dieser Saison nach regulärer Spielzeit oder Verlängerung geschlagen geben. In der 3. Runde des EFL-Cups unterlag der Triplesieger bei Newcastle United mit 0:1, zudem setzte es in der Premier League drei Schlappen: Am siebten Spieltag verlor City mit 1:2 bei den Wolverhampton Wanderers, acht Tage später setzte es eine 0:1-Niederlage beim FC Arsenal und am 15. Spieltag gab es das gleiche Ergebnis bei Aston Villa.

Rodris letzte Niederlage schon über ein Jahr her

Eine Gemeinsamkeit: In all diesen Partien fehlte Rodri. Im Pokal wurde der Stratege geschont, gegen die Wolves und Gunners saß er eine Rotsperre ab und gegen die Villains fehlte er gelbgesperrt. Die letzte Niederlage mit Rodri im Team setzte es für den Scheichklub vergangene Spielzeit am 22. Spieltag, als Tottenham Hotspur am 5. Februar 2023 mit 1:0 die Oberhand behielt.