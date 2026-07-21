77-Mio.-Kicker findet neuen Verein

Die Reise von Jhon Duran geht weiter. Der 22-jährige Stürmer wechselt zunächst leihweise für ein Jahr von Al-Nassr FC, dem Klub von Superstar Cristiano Ronaldo, zu Benfica.

Der portugiesische Top-Klub hat sich in diesem Zuge eine Kaufoption von 30 Millionen Euro gesichert. Die Leihgebühr beträgt nach offiziellen Angaben 6,1 Millionen Euro.

Vor eineinhalb Jahren war Duran noch für satte 77 Millionen Euro von Aston Villa zu Al-Nassr gewechselt. In der Folge hatte ihn der Klub aus Saudi-Arabien an Fenerbahce in die Türkei und an Zenit St. Petersburg nach Russland verliehen. Jetzt hat der einst vielversprechende Angreifer einen neuen Verein gefunden. Beim CR7-Klub ist Durans Vertrag noch bis 2030 gültig.