77-Mio.-Kicker findet neuen Verein
Die Reise von Jhon Duran geht weiter. Der 22-jährige Stürmer wechselt zunächst leihweise für ein Jahr von Al-Nassr FC, dem Klub von Superstar Cristiano Ronaldo, zu Benfica.
Der portugiesische Top-Klub hat sich in diesem Zuge eine Kaufoption von 30 Millionen Euro gesichert. Die Leihgebühr beträgt nach offiziellen Angaben 6,1 Millionen Euro.
Bem-vindo, Jhon Durán! ✍️
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— SL Benfica (@SLBenfica) July 20, 2026
Vor eineinhalb Jahren war Duran noch für satte 77 Millionen Euro von Aston Villa zu Al-Nassr gewechselt. In der Folge hatte ihn der Klub aus Saudi-Arabien an Fenerbahce in die Türkei und an Zenit St. Petersburg nach Russland verliehen. Jetzt hat der einst vielversprechende Angreifer einen neuen Verein gefunden. Beim CR7-Klub ist Durans Vertrag noch bis 2030 gültig.