8-Ball-Billard: Jasmin Ouschan holt WM-Gold

Österreichs Billard-Aushängeschild Jasmin Ouschan hat bei der erstmals ausgetragenen 8-Ball-Billard-WM der Frauen in Green Bay, Wisconsin, die Goldmedaille gewonnen. Die 39-jährige Kärntnerin fixierte ihren dritten WM-Titel – 20 Jahre nach jenem im 9-Ball in Velden und 15 Jahre nach ihrem 10-Ball-Erfolg in Manila – mit einem dramatischen 9:8-Triumph gegen die Philippinin Chezka Centeno. Als Premierenweltmeisterin erhielt sie einen Siegerscheck in Höhe von 30.000 US-Dollar.

Die 8-Ball-Disziplin hatte Ouschan jahrelang links liegengelassen. „Im Wissen, dass diese Weltmeisterschaft bevorsteht, bin ich dann wieder zurück an meinen Trainingstisch gegangen und habe alles gemacht, was möglich war, und jetzt stehe ich hier und kann es gar nicht glauben, dass ich die neue Weltmeisterin bin. Es hat lange 15 Jahre gedauert, um wieder so einen Titel zu holen, und das bedeutet mir deswegen sehr viel, weil auch harte Zeiten dabei waren, vor allem nach Niederlagen, wo ich mir dann gedacht habe, dass das niemals wieder funktionieren wird“, sagte Ouschan, die sieben Siege bis zum Titel feierte.

Sie war dieses Jahr bereits Europameisterin im 8-Ball geworden – ihr 28. Einzel-EM-Titel. „Es ist irgendwie eine lustige Geschichte. Im Poolbillard gibt es viele Disziplinen, und jeder Spieler mag eine Disziplin lieber als die anderen. Ich war nie ein großer Fan von 8-Ball, weil ich weiß, dass meine Stärken mehr im 9-Ball und 10-Ball liegen, darüber hinaus auch nicht viele 8-Ball-Turniere stattfinden und daher auch der Fokus auf 9-Ball und 10-Ball liegt“, erklärte Ouschan.

