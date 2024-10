9. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der Sonntagspartien

In der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga stehen am Sonntag insgesamt drei Spiele auf dem Programm (streame mit dem Sky X-Traumpass).

In Graz kommt es zum ersten Mal in dieser Saison zum Duell zwischen dem Meister und Vizemeister der letzten Saison. Zuvor trifft der LASK in Linz auf Austria Klagenfurt, im dritten Spiel am Sonntag trifft der SCR Altach zu Hause auf den SK Rapid. Alle Aufstellungen im Überblick:

LASK – SK Austria Klagenfurt (Sky Sport Austria 2)

SCR Altach – SK Rapid (Sky Sport Austria 3)

SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg (Sky Sport Austria 1)

Die Aufstellungen zum Topspiel HIER ab 16:00 Uhr!

Bild: GEPA