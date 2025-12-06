Der FC Arsenal hat in der englischen Premier League die erste Niederlage seit Ende August kassiert. Bei Aston Villa unterlag der Tabellenführer am Samstag nach einem Gegentor in der 94. Minute mit 1:2. Emi Buendia traf entscheidend, nachdem Arsenals Abwehr den Ball nicht klären konnte. Die Gunners werden auch nach der 15. Runde Spitzenreiter bleiben, die Konkurrenz rückt aber näher. Aston Villa hat nun nur noch drei Zähler Rückstand.

Arsenal hatte einen 0:1-Pausenrückstand zu Beginn der zweiten Halbzeit durch den eingewechselten Leandro Trossard (52.) ausgeglichen. Die Elf von Mikel Arteta hatte danach ebenso Chancen wie die Hausherren aus Birmingham, die durch Matty Cash (36.) zunächst vorgelegt hatten. Der Argentinier Buendia sorgte mit seinem Treffer schließlich für Jubelszenen auf und neben dem Rasen. Arsenals Serie von 18 Pflichtspielen ohne Niederlage war beendet.

(APA) / Bild: Imago