Die Premier League live bei Sky Sport

Sky zeigt am heutigen Sonntag drei Spiele des 35. Spieltags der Premier Leagu e live, darunter Notthingham Forrest gegen Manchester City

e live, darunter Notthingham Forrest gegen Manchester City Das „Match of the Week“ Tottenham Hotspur gegen FC Arsenal heute ab 14:30 Uhr mit den Sky-Experten Shkodran Mustafi und Raphael Honigstein sowie dem Kommentatoren Florian Schmidt-Sommerfeld

Streame die Premier League mit dem Sky X-Traumpass!

Der Dreikampf um die Meisterschaft in der Premier League bleibt ungemein spannend. Arsenal (74), Liverpool (74) und ManCity liegen fast gleichauf, wobei das Team von Pep Guardiola eine Partie in der Hinterhand hat und damit aktuell die besten Karten auf die Titelverteidigung besitzt. In dieser Woche steht für die Fußballfans ein Doppelspieltag auf dem Programm und die Top 3 müssen jeweils zweimal antreten.

Das zweite „Match of the Week“ in dieser Woche findet an Sonntagnachmittag statt. Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld begrüßt die Zuschauer:innen ab 14.30 Uhr zum North London Derby zwischen Tottenham Hotspur und FC Arsenal gemeinsam mit den Sky Experten Shkodran Mustafi und Raphael Honigstein. Im Anschluss muss Manchester City bei Nottingham Forrest antreten (ab 17.20 Uhr live).

Der 35. Spieltag der Premier Leagu e live auf Sky Sport

Sonntag 28.4.:

14:30 Uhr: “Match of the Week” Tottenham Hotspur – FC Arsenal live auf Sky Sport PremierLeague, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

14:50 Uhr: AFC Bournemouth – Brighton Hove & Albion live auf Sky Sport 6

17:20 Uhr: Nottingham Forrest – Manchester City live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Bild: Imago