Ab 11 Uhr im Stream: The Open Championship – Featured Groups

Tag drei bei The Open Championship in Hoylake: Sky zeigt das Turnier live im Stream auf skysportaustria.at für Kunden.

Bereits zum 151. Mal werden die The Open Championship ausgetragen, die Ausgabe stieg im Jahr 1860. Damit ist es das älteste noch gespielte Golfturnier der Welt. The Open sind eines von insgesamt vier Majors und das einzige, das nicht in den USA ausgetragen wird.

Sepp Straka befindet sich nach zwei Tagen auf bestem Weg zu einem Top-Ergebnis. Der gebürtige Wiener lag nach dem zweiten Tag der 151. British Open dank eines sensationellen Finish‘ mit sechs Birdies auf den letzten sieben Löchern auf Rang drei. Der 30-Jährige, der in den USA lebt, spielte am Freitag mit 67 Schlägen vier unter Par und geht mit gesamt ebenfalls vier unter Par in das Wochenende. Heute um 16:20 Uhr startet Straka in seine dritte Runde.

Die Featured Groups im Livestream

Die Übertragungszeiten der Featured Groups im Überblick*:

Samstag: ab ca. 11:00 Uhr*

ab ca. 11:00 Uhr* Sonntag: ab ca. 10:30 Uhr*

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten.

Golf live: The Open Championship 2023 im TV bei Sky

Sky zeigt The Open Championship auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Samstag: 11:00 Uhr – 21:00 Uhr auf Sky Sport Golf

11:00 Uhr – 21:00 Uhr auf Sky Sport Golf Sonntag: 10:00 Uhr – 20:00 Uhr auf Sky Sport Golf

Die Kommentatoren an allen vier Tagen sind Sebastian Heisele, Gregor Biernath, Jonas Friedrich und Adrian Grosser.

