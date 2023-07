The Open mit Sepp Straka diese Woche täglich live und exklusiv bei Sky

Insgesamt bietet Sky Sport vom vierten Major des Jahres mit insgesamt rund 120 Stunden mehr Live-Programm als jemals zuvor von einem Golfturnier

Von Montag bis Mittwoch „Live at the Range“ und von Donnerstag bis Sonntag die vier Turniertage live auf Sky Sport Golf

Zusätzliche Livestreams auf skysportaustria.at „Par 3 Channel“ für alle Golffans kostenlos, „Featured Groups“ für Kund:innen

Gregor Biernath, Jonas Friedrich, Adrian Grosser und Sebastian Heisele kommentieren das Turniergeschehen

The Open sind nicht nur das älteste Golfturnier der Welt, sondern auch das, zu dem sich Fans Jahr für Jahr auf mehr Live-Berichterstattung als zu jedem anderen Turnier freuen dürfen. Mit insgesamt rund 120 Stunden Live-Programm insgesamt berichtet Sky Sport in diesem Jahr so umfangreich wie niemals zuvor von einem Golfturnier. Knapp 70 Stunden davon werden an den vier Turniertagen von Donnerstag bis Sonntag sowie an den drei Tagen davor täglich mit „Live at the Range“ auf Sky Sport Golf live übertragen.

Hinzu kommen umfangreiche Livestreams von The Open auf skysportaustria.at, die parallel zur klassischen Übertragung ausgestrahlt werden. Hier können Kund:innen die „Featured Groups“ verfolgen, in denen einzelnen Flights auf ihrem Weg über den Kurs begleitet werden. Darüber hinaus steht auch ein Livestream zur Verfügung, auf dem alle Golffans täglich kostenlos live dabei sein können: Der „Par 3 Channel“ zeigt alle Geschehnisse am 13. und 17. Loch frei empfanbar. Beide Livestreams werden von Donnerstag bis Sonntag täglich in der Regel ab dem späten Vormittag zu sehen sein.

Der Austragungsort der 151. Auflage des traditionsreichen britischen Turniers ist in diesem Jahr der Royal Liverpool Golf Club, der zum 13. Mal Gastgeber ist. Mit dabei sind unter anderem der Weltranglistenerste Scottie Scheffler, Titelverteidiger Cameron Smith, Jon Rahm, Rory McIlroy, Dustin Johnson und Brooks Koepka. Außerdem an den Start geht der Österreicher Sepp Straka.

Gregor Biernath, Jonas Friedrich, Adrian Grosser und Sebastian Heisele kommentieren die Live-Übertragungen an allen vier Tagen. Darüber hinaus werden zusätzlich angebotene Inhalte wie unter anderem die Livestreams im amerikanischen Originalkommentar ausgestrahlt, der optional auch bei allen deutsch kommentierten Live-Übertragungen zur Verfügung steht.

Auch über das umfassende Live-Programm hinaus steht die ganze Woche voll im Zeichen von The Open. Insgesamt wird Sky Sport Golf von Montag bis Sonntag über 50 Dokumentationen und Turnierrückblicke aus der traditionsreichen Geschichte des britischen Majors zeigen.

The Open 2023 live bei Sky:

Montag:

11:00 – 13:00 und 15:00 – 19:00 Uhr: Live at the Range auf Sky Sport Golf

Dienstag:

10:00 – 13:00 und 15:00 – 19:00 Uhr: Live at the Range auf Sky Sport Golf

Mittwoch:

10:00 – 13:00 und 15:00 – 19:00 Uhr: Live at the Range auf Sky Sport Golf

Donnerstag:

ab 12:00 Uhr: „Featured Groups“ für Kund:innen im Livestream auf skysportaustria.at

ab 11:30 Uhr: „Par 3 Channel“ im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at

7:30 – 21:00 Uhr: 1. Tag auf Sky Sport Golf

Freitag:

ab 12:00 Uhr: „Featured Groups“ für Kund:innen im Livestream auf skysportaustria.at

ab 11:30 Uhr: „Par 3 Channel“ im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at

7:30 – 21:00 Uhr: 2. Tag auf Sky Sport Golf

Samstag:

ab 12:00 Uhr: „Featured Groups“ für Kund:innen im Livestream auf skysportaustria.at

ab 13:00 Uhr: „Par 3 Channel“ im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at

11:00 – 21:00 Uhr: 3. Tag auf Sky Sport Golf

Sonntag:

ab 12:00 Uhr: „Featured Groups“ für Kund:innen im Livestream auf skysportaustria.at

ab 12:00 Uhr: „Par 3 Channel“ im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at

10:00 – 20:00 Uhr: 4. Tag auf Sky Sport Golf

Bild: Imago