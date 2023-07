Donnerstag bis Sonntag im Stream: The Open Championship – Featured Groups

Das vierte Major des Jahres steht an! Die Golf-Elite schlägt bei The Open Championship in Hoylake ab. Sky zeigt das Turnier live im Stream auf skysportaustria.at für Kunden.

Im Royal Liverpool Golf Course wird mit den The Open Championship das vierte Major des Jahres ausgetragen. Sky Sport Austria berichtet die komplette Woche aus Hoylake (England) auf skysportaustria.at und im TV!

Bereits zum 151. Mal werden die The Open Championship ausgetragen, die Ausgabe stieg im Jahr 1860. Damit ist es das älteste noch gespielte Golfturnier der Welt. The Open sind eines von insgesamt vier Majors und das einzige, das nicht in den USA ausgetragen wird.

The Open Championship mit Rahm, Scheffler, Koepka & Co.

Im letzten Jahr gewann der Australier Cameron Smith und feierte seinen ersten Major-Sieg. Ebenso im Teilnehmerfeld ist die Nummer eins der Welt Scottie Scheffler. Jon Rahm, der bereits das US-Masters dieses Jahr gewann. Auch die anderen beiden Major-Sieger des Jahres Wyndham Clark (US Open) und Brooks Koepka (PGA Championship) sind am Abschlag.

The Open Championship sind mit einem Preisgeld von rund 14,7 Millionen Euro dotiert. Der Sieger erhält 600 Punkte für die FedExCup-Wertung.

Zudem zeigt Sky Sport im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at die Action an den Löchern 13 und 17. Hier geht es zum kostenlosen Livestream Featured Holes!

Die Featured Groups von Donnerstag bis Sonntag im Livestream

Die Übertragungszeiten der Featured Groups im Überblick*:

Donnerstag: ab ca. 09:30 Uhr*

ab ca. 09:30 Uhr* Freitag: ab ca. 09:30 Uhr*

ab ca. 09:30 Uhr* Samstag: ab ca. 11:00 Uhr*

ab ca. 11:00 Uhr* Sonntag: ab ca. 10:30 Uhr*

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten.

Featured Group & Tee Times am Donnerstag

Donnerstag:

Gruppe 1: ab 10:03 Uhr mit Jordan Spieth, Matthew Fitzpatrick, Jason Day

Gruppe 1: ab 15:48 Uhr: Tony Finau, Viktor Hovland, Justin Thomas

Golf live: The Open Championship 2023 im TV bei Sky

Sky zeigt The Open Championship auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Donnerstag: 07:30 Uhr – 21:00 Uhr auf Sky Sport Golf

07:30 Uhr – 21:00 Uhr auf Sky Sport Golf Freitag: 07:30 Uhr – 21:00 Uhr auf Sky Sport Golf

07:30 Uhr – 21:00 Uhr auf Sky Sport Golf Samstag: 11:00 Uhr – 21:00 Uhr auf Sky Sport Golf

11:00 Uhr – 21:00 Uhr auf Sky Sport Golf Sonntag: 10:00 Uhr – 20:00 Uhr auf Sky Sport Golf

Die Kommentatoren an allen vier Tagen sind Sebastian Heisele, Gregor Biernath, Jonas Friedrich und Adrian Grosser.

Bild: Imago