Ab 16:45 Uhr im kostenlosen Stream: Die Action an der Amen Corner des US Masters aus Augusta

via

via Sky Sport Austria

Es ist wieder soweit: Die Golf-Elite kämpft um das “Grüne Jackett”. Sky überträgt das US Masters aus Augusta an allen vier Tagen live. Sky zeigt die Action an der Amen Corner im kostenlosen Livestream auf skyspkortaustria.at und in der Sky Sport App – frei für alle!

Mit dem SkyX-Traumpass kannst du das Turnier bereits ab 12 Euro pro Monat live streamen.

Sky zeigt das US Masters aus dem Augusta National Golf vom 8. bis 11. April LIVE im TV und Stream.

LIVESTREAM: Amen Corner (ab 16:45 Uhr)

Die Action an der Amen Corner darf kein Golf-Fan verpassen: Sky zeigt die Highlights an den drei Löchern der berühmten Amen Corner hier live im Stream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App – kostenlos für alle!

Hier entscheidet sich am Finaltag, wer das US Masters gewinnt. Die Amen Corner erstreckt sich von der zweiten Hälfte des 11. Loches bis zur ersten Hälfte des 13. Loches.

Golf: Amen Corner live im Stream auf skysportaustria.at

Donnerstag, 08.04.: 16:45 Uhr – 00:00 Uhr*

16:45 Uhr – 00:00 Uhr* Freitag, 09.04.: 16:45 Uhr – 00:00 Uhr*

16:45 Uhr – 00:00 Uhr* Samstag, 10.04.: 17:45 Uhr – 00:00 Uhr*

17:45 Uhr – 00:00 Uhr* Sonntag, 11.04.: 17:45 Uhr – 00:00 Uhr*

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten.

Das Masters in Augusta live und exklusiv bei Sky:

Mittwoch:

15:00 Uhr: Täglicher Live-Stream „On the Range” auf skysportaustria.at

17:00 Uhr: Offizieller Film von den Masters 2020 auf Sky Sport 2

18:00 Uhr: „Wednesday at the Masters” auf Sky Sport 3

Donnerstag:

14:30 Uhr: Täglicher Live-Stream „On the Range” auf skysportaustria.at

15:15 Uhr: „Featured Groups“, Tag 1, auf Sky Sport 7

16:45 Uhr: „Amen Corner“, Tag 1, im Live-Stream und auf Sky Sport 8

20:30 Uhr: Dokumentation „The One in November“ auf Sky Sport 1

21:00 Uhr: Tag 1 live auf Sky Sport 1

Freitag:

14:30 Uhr: Täglicher Live-Stream „On the Range” auf skysportaustria.at

15:15 Uhr: „Featured Groups“, Tag 2, auf Sky Sport 5

16:45 Uhr: „Amen Corner“, Tag 2, im Live-Stream und auf Sky Sport 8

21:00 Uhr: Tag 2 live auf Sky Sport 1

Samstag:

16:15 Uhr: „Featured Groups“, Tag 3, auf Sky Sport 7

17:00 Uhr: Täglicher Live-Stream „On the Range” auf skysportaustria.at

17:45 Uhr: „Amen Corner“, Tag 3, im Live-Stream und ab 18.00 Uhr auf Sky Sport 8

21:00 Uhr: Tag 3 live auf Sky Sport 2

Sonntag:

17:00 Uhr: Täglicher Live-Stream „On the Range” auf skysportaustria.at

16:15 Uhr: „Featured Groups“, Tag 4, auf Sky Sport 4

17:45 Uhr: „Amen Corner“, Tag 4, auf Sky Sport 3

20:00 Uhr: Tag 4 live auf Sky Sport 2

Bild: Getty Images