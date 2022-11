Ab 18 Uhr live: Die UEFA Champions League mit dem Entscheidungsspiel für Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt

Alle Begegnungen des sechsten Spieltags wie Oliver Glasners Entscheidungsspiel mit Frankfurt bei Sporting Lissabon oder Shakhtar Donezk gegen RB Leipzig live als Einzeloption oder in der Original Sky Konferenz

Am Dienstag kommt es im Topspiel des Tages für Trainer Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt in Lissabon zum entscheidenden Spiel um den Aufstieg ins Achtelfinale der UEFA Champions League. Nur zwei Punkte trennen den Tabellenführer vom Tabellenletzten. Die Entscheidung der Gruppe D ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. In München empfängt der FC Bayern um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4 Inter Mailand. Beide Teams stehen schon fix im Achtelfinale, die Elf von Trainer Julian Nagelsmann möchte allerdings die Gruppenphase ohne Punktverlust beenden. In Gruppe A kann der FC Liverpool noch den Gruppensieg einfahren, muss dafür allerdings im Duell mit dem SSC Napoli das Hinspielergebnis von 4:1 egalisieren. Die Partie kann auf Sky Sport Austria 3 verfolgt werden.

Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag ab 18:00 Uhr gemeinsam mit den Sky Experten Andreas Herzog und Peter Stöger. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Bayer Leverkusen – FC Brügge ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

FC Porto – Atletico Madrid ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Sporting Lissabon – Eintracht Frankfurt ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

FC Liverpool – SSC Napoli um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Bayern München – Inter Mailand um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Olympique Marseille – Tottenham Hotspur um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Glasgow Rangers – Ajax Amsterdam um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Viktoria Pilsen – FC Barcelona um 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 7

