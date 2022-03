Ab 19:30 Uhr live auf Sky! Der packende Achtelfinal-Hit zwischen dem FC Bayern und Salzburg

via

Die UEFA Champions League Achtelfinal-Rückspiele versprechen magische Fußballabende mit spannenden Entscheidungen auf Sky Sport Austria. Den Anfang macht der deutsch-österreichische Schlager FC Bayern gegen Salzburg (ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

Ganz Fußball-Österreich blickt am Dienstag nach München, wenn Salzburg nach dem 1:1 im Hinspiel die unglaubliche Chance auf den Einzug ins Viertelfinale der UEFA Champions League hat. Nach einer famosen Leistung in Wals-Siezenheim musste die Mannschaft von Matthias Jaissle erst kurz vor Abpfiff den Gegentreffer durch Kingsley Coman hinnehmen. Die Salzburger um Karim Adeyemi wollen mit einem erneut beherzten Auftritt das Wunder vollbringen. Gelingt Salzburg der sensationelle Einzug ins Viertelfinale oder setzt sich der Favorit FC Bayern schlussendlich doch durch? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Austria 2. Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt die Zuschauer:innen mit den Sky Experten Lothar Matthäus und Peter Stöger ab 19:30 Uhr zum spannenden Fußballabend. Philipp Paternina wird das Spiel kommentieren.





Im zweiten Match des Abends will der FC Liverpool den 2:0 Vorsprung aus dem Hinspiel gegen Inter Mailand verteidigen. Vor heimischer Kulisse an der Anfield Road spielen Mo Salah und Co. um den erneuten Einzug ins Viertelfinale. Ob die favorisierten Reds gewinnen oder den Mailändern eine Aufholjagd gelingt, ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

19:30 Uhr: FC Bayern München – FC Salzburg live auf Sky Sport Austria 2

19:30 Uhr: FC Liverpool – Inter Mailand live auf Sky Sport Austria 3





Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Lothar Matthäus & Peter Stöger

Sky Analyse-Experte: Klaus Schmidt

