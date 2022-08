Ab 20:15 Uhr live: „Talk & Tore“ mit Richard Strebinger und Alexander Prass

Talk & Tore “ am Montagabend ab 20:15 Uhr mit Gastgeberin Kimberly Budinsky frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1

“ am Montagabend ab 20:15 Uhr mit Gastgeberin Kimberly Budinsky frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 Fans dürfen sich auch zur neuen Saison auf wöchentliche Diskussionen bei „Talk & Tore “ freuen

“ freuen „Alles Taktik“: Marko Stankovic moderiert das neue Format, in dem er gemeinsam mit Sky Experten jeden Montag messerscharfe Analysen liefert

„Die Abstauber“ wirbeln um 19:30 Uhr den Spieltag auf und begrüßen in der Rubrik „Ruf mich an“ Freiburg-Legionär Michael Gregoritsch

Der Free-to-Air Montag geht in die 4. Runde und Sky Seher:innen dürfen sich auch diese Woche auf spannende Gäste bei „Talk & Tore„, „Die Abstauber“ & „Alles Taktik“ freuen.





Kimberly Budinsky begrüßt bei „Talk & Tore“ den ehemaligen SK Rapid Torhüter Richard Strebinger, Sturm Shootingstar Alexander Prass sowie den Sky Experten Alfred Tatar. Im Fokus steht der Saisonstart in der ADMIRAL Bundesliga, im Besonderen jener des SK Sturm Graz. Alexander Prass wird über seine starke Entwicklung im Jahr 2022 und seine weiteren Karriereziele sprechen. Zudem wird mit Richard Strebinger auch auf die Thematik der vereinslosen Spieler eingegangen. Wie sehr belastet diese Situation? Auf welche Weise halten sie sich fit und welche Kompromisse bei der Vereinssuche müssen sie akzeptieren?



„Talk & Tore“ wöchentlich frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1

Die spannende Fußballdebatte wird wöchentlich nach den Bundesliga-Wochenenden ab 20:15 Uhr auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt. Auch in dieser Saison erwartet die Zuseher:innen ein interessanter Mix aus Exklusivsendungen fokussiert auf einen Gast und lebendigen Talkrunden. Wie der gesamte Bundesligamontag kann auch „Talk & Tore“ frei empfangbar verfolgt werden.



Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen ab sofort Fragen an die Talkrunde richten.



„Talk & Tore„

Montag, 15. August 2022, 20:15 Uhr, Sky Sport Austria 1



„Alles Taktik“: Marko Stankovic moderiert das neue Format am Free-to-Air Montag

Fußball-Fans kommen bei der neuen Sendung „Alles Taktik“ voll auf ihre Kosten. Der ehemalige Bundesliga-Profi Marko Stankovic moderiert um 19:00 Uhr das neue 30-minütige Format bei Sky Sport Austria. Gemeinsam mit einem Sky Experten als Gast werden fußballerische Highlights des abgelaufenen Wochenendes analysiert und ein Ausblick auf anstehende Höhepunkte gegeben. In dem schnellen, abwechslungsreichen Format erwarten Sky Seher:innen zudem unterhaltsame Clips und Zuspieler.



„Die Abstauber“ wirbeln die ADMIRAL Bundesliga auch in der Saison 2022/23 auf

Der unkonventionelle Bundesliga-Talk wirbelt wieder ordentlich Staub auf. Die Abstauber begrüßen in der Rubrik „Ruf mich an“ Freiburg-Legionär Michael Gregoritsch. Der Doppelpass mit den Zuseher:innen vor dem Bildschirm ist weiterhin ein Wesenskern der kultigen Abstauber. Die Seher:innen können sich beispielsweise bei der Photoshop-Challenge an der Sendung beteiligen. Das Motto: Jeder kann Teil der Sendung werden!



Das Abstauber Line-Up am Montag:

Julia Haunschmid

Benjamin Schacherl

Andreas Födinger

Moderator Johannes Hofer begrüßt ab 19:30 Uhr die Zuseher:innen.