Ab Do. LIVE im Stream: Die Featured Groups der BMW PGA Championship mit Bernd Wiesberger

Bei der European Tour stehen die BMW PGA Championship auf dem Turnierplan. Sky zeigt das Turnier von Donnerstag bis Sonntag live im Stream auf skysportaustria.at. Auch der Österreicher Bernd Wiesberger ist mit dabei.



Die European Tour macht Stop in England. In Surrey steigen von Donnerstag bis Sonntag die BMW PGA Championship.

Sky zeigt das Turnier an allen vier Tagen im TV und im Livestream auf skysportaustria.at.



Wiesberger & Co. am Abschlag

Auf dem spektakulären West Course [Par 72] im Wentworth Golf Club treten die besten Golfer gegeneinander an: Neben Titelverteidiger Tyrrell Hatton sind auch Justin Rose, Shane Lowry, Tommy Fleetwood, Billy Horschel, Viktor Hovland, Ian Poulter & Co. in Surrey am Start. Aus österreichischer Sicht geht Bernd Wiesberger an den Abschlag.

Letzte Chance für den Ryder Cup

Die BMW PGA Championship ist für die europäischen Profis zudem die letzte Chance, sich für den Ryder Cup zu empfehlen. Der Ryder Cup steigt vom 24. bis 26. September 2021 auf dem Straits Course in Whistling Straits, Haven, Wisconsin (USA). Sky zeigt das Kräftemessen zwischen den USA und Europa live.

Sky zeigt von Donnerstag bis Sonntag für Sky Kunden (mit Sport Paket) die Featured Groups im Livestream auf skysportaustria.at.



Die Featured Groups von Donnerstag bis Sonntag im Livestream

Die Übertragungszeiten der Featured Groups im Überblick:

Donnerstag, 09.09.: 09:30 – 14:30 Uhr*

09:30 – 14:30 Uhr* Freitag, 10.09.: 09:30 – 14:30 Uhr*

09:30 – 14:30 Uhr* Samstag, 11.09.: 09:30 – 14:30 Uhr*

09:30 – 14:30 Uhr* Sonntag, 12.09.: 09:30 – 14:30 Uhr*

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten.

Featured Groups & Tee Times am Donnerstag

09:30 Uhr: Justin Rose (ENG), Adam Scott (AUS), Matt Fitzpatrick (ENG)

09:45 Uhr: Billy Horschel (USA), Ian Poulter (ENG), Bernd Wiesberger (AUT)

Featured Groups & Tee Times am Freitag

09:30 Uhr: Tyrrell Hatton (ENG), Viktor Hovland (NOR), Padraig Harrington (IRE)

09:45 Uhr: Shane Lowry (IRE), Tommy Fleetwood (ENG), Lee Westwood (ENG)

Featured Groups & Tee Times am Samstag

Werden noch bekannt gegeben.

Featured Groups & Tee Times am Sonntag

Werden noch bekannt gegeben.

Golf live: BMW PGA Championship im TV bei Sky

Sky zeigt die BMW PGA Championship auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Donnerstag, 09.09.: 13:00 Uhr – 18:45 Uhr auf Sky Sport 1

13:00 Uhr – 18:45 Uhr auf Sky Sport 1 Freitag, 10.09.: 13:00 Uhr – 19:00 Uhr auf Sky Sport 1

13:00 Uhr – 19:00 Uhr auf Sky Sport 1 Samstag, 11.09.: 13:00 Uhr – 18:30 Uhr auf Sky Sport 2

13:00 Uhr – 18:30 Uhr auf Sky Sport 2 Sonntag, 12.09.: 13:00 Uhr – 18:30 Uhr auf Sky Sport 8

Die Kommentatoren an allen Tagen sind Irek Myskow & Adrian Grosser.

Bild: Imago