Ab Donnerstag im Free-Stream: The Open Championship – Featured Holes

Sky zeigt die Featured Holes der The Open Championship im kostenlosen Livestream für alle auf skysportaustria.at!

Das nächste Major des Jahres steht auf dem Programm! Bernd Wiesberger, Tiger Woods, Scottie Scheffler, Collin Morikawa und Jon Rahm spielen unter anderem um den Titel bei den The Open Championship im The Old Course in St. Andrews. Es ist das einzige der vier Majors, das nicht in den USA ausgetragen wird.

Super-Stars wie Rahm, Woods & Co. am Abschlag

Sky Sport begleitet das Turnier aus St. Andrews, Fife (Schottland) ab Donnerstag im TV und im Livestream. Im kostenlosen Livestream gibt es an allen vier Tagen die wichtigsten Schläge an den Featured Holes zehn elf und zwölf.

Zudem zeigt Sky Sport die Featured Groups der The Open Championship von Donnerstag bis Sonntag im Livestream: Hier geht es zu den Featured Groups!

Die Featured Holes von Donnerstag bis Sonntag im Livestream

Donnerstag, 14.07.: 09:30 – 20:00 Uhr*

Freitag, 15.07.: 09:30 – 20:00 Uhr*

Samstag, 16.07.: Mehr Infos in Kürze*

Sonntag, 17.07.: Mehr Infos in Kürze*

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten.

Golf live: The Open Championship 2022 im TV bei Sky

Sky zeigt die The Open Championship auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Donnerstag, 14.07.: 07:30 Uhr – 21:00 Uhr auf Sky Sport Golf

Freitag, 15.07.: 07:30 Uhr – 21:00 Uhr auf Sky Sport Golf

Samstag, 16.07.: 11:00 Uhr – 21:00 Uhr auf Sky Sport Golf

Sonntag, 17.07.: 10:00 Uhr – 20:00 Uhr auf Sky Sport Golf

Die Kommentatoren an allen vier Tagen sind Gregor Biernath, Adrian Grosser und Jonas Friedrich.

Beitragsbild: Imago.