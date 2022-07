Ab Donnerstag LIVE im Stream: The 150th Open – Featured Groups

Das nächste Major des Jahres steht an! Die Golf-Elite schlägt bei den The Open Championship in St. Andrews ab. Sky zeigt das Turnier live im Stream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App für Kunden.

Die British Open, offiziellem „The Open Championship“, ist eines der vier Major Golf Turniere der Männern und das einzige, das nicht in den USA sondern auf europäischem Boden ausgetragen wird. Es ist die offene Meisterschaft des Royal & Ancient Golfclubs of St. Andrews, was bedeutet, dass bei der British Open sowohl Profis als auch Amateure antreten dürfen. Die Open Championship ist das älteste heute noch ausgetragene Golfturnier der Welt.

Ältestes Golfturnier feiert 150. Jubiläum

In diesem Jahr feiert das älteste Golfturnier sein 150. Jubiläum. Das Jubiläum wird auf dem geschichtsträchtigen Old Course in St. Andrews gespielt.

Deutsche Golfer sind in diesem Jahr nicht am Abschlag, aber mit Bernd Wiesberger und Sepp Straka zwei österreichische Profis vertreten. Allerdings gibt sich die Golf-Elite die Klinke in die Hand: Tiger Woods, Scottie Scheffler, Collin Morikawa und Jon Rahm spielen unter anderem um den Titel bei den The Open Championship.

Zudem zeigt Sky Sport die Featured Holes der The Open Championship von Donnerstag bis Sonntag im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App.

Bild: DPA pa