Abbruch-Entscheidung in belgischer Liga erst nächste Woche

via

via Sky Sport Austria

Die belgische Fußball-Liga hat ihre endgültige Entscheidung über einen vorzeitigen Saisonabbruch wegen der Coronakrise auf nächste Woche vertagt. Das berichteten lokale Medien nach der Vollversammlung am Montag. Man will eine Entscheidung des Nationalen Sicherheitsrates mit Blick auf sportliche Wettkämpfe abwarten, abgestimmt soll von den Vereinen nun am 4. Mai werden.

Ursprünglich wollten die Clubs schon am vergangenen Freitag darüber abstimmen, ob sie dem Vorschlag der Liga-Kommission von Ende März folgen und die Spielzeit aufgrund der Coronavirus-Pandemie abbrechen.

(APA)

Beitragsbild: GEPA