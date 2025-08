Abgänge stehen bevor: Duo fehlt im Leipzig-Kader

Ex-Salzburger Benjamin Sesko und sein Teamkollege Xavi Simons stehen vor dem Abgang von RB Leipzig. Die beiden Offensivspieler fehlen im Kader des deutschen Bundesligisten für das Testspiel am heutigen Samstag gegen Atalanta Bergamo (15:00 Uhr).

Der Premier-League-Klub Newcastle United hat nach Informationen von Sky Sports ein Angebot von 75 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen für Sesko geboten. Das Angebot ist damit schon sehr sah an den Forderungen von Leipzig bei einem Verkauf. Auch Manchester United ist weiter im Rennen um den 22-Jährigen. Zwischen 2021 und 2023 kickte Sesko für Red Bull Salzburg in der ADMIRAL Bundesliga.

Auch Xavi vor Leipzig-Abschied

Auch der Transfer von dessen Teamkollegen Xavi steht der Abgang aus Leipzig wohl kurz bevor. Offiziell heißt es allerdings, dass der Spieler über Nackenschmerzen klagt. Pikant: Am Freitag löschte Xavi „RB Leipzig“ bei Instagram – am Samstag fehlt er plötzlich angeschlagen. Die Anzeichen verdichten sich immer mehr. Die Spielerseite forciert einen Abgang. Aktuell ist die wahrscheinlichste Destination der FC Chelsea in England. Die „Blues“ sind schon seit knapp zwei Wochen an dem Niederländer dran.

(Red./skysport.de) / Bild: Imago