Abgang bei Rapid? Bischof vor Wechsel in die Niederlande

Rapid-Stürmer Noah Bischof steht laut Sky-Informationen vor einem fixen Wechsel zum niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht.

Der 23-Jährige soll in den kommenden Stunden beim Team von Ex-Liverpool-Legende Dirk Kuyt unterschreiben. Der FC Dordrecht liegt in der „Eerste Divisie“ aktuell auf dem elften Tabellenrang und fungiert als Kooperationsverein von Feyenoord Rotterdam.

Bischof wechselte im Winter 2024 vom SCR Altach zu Rapid und kam seither auf 28 Einsätze für den Rekordmeister, in denen er einen Treffer erzielte. In der laufenden Saison spielte der Stürmer aufgrund mehrerer Verletzungen jedoch keine Rolle.

Für Rapid ist es nicht der erste Deal mit Dordrecht. Bereits im Sommer 2023 gaben die Hütteldorfer Stürmer Rene Kriwak ablösefrei an die Holländer ab.

(Red.) / Foto: GEPA