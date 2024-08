Abgang fix! Blau-Weiß-Goalie Schmid wechselt nach England

Der Abgang von Blau-Weiß-Goalie Nicolas Schmid ist nun offiziell: Der Rückhalt des letztjährigen Aufsteigers wechselt in die zweitklassige Championship Englands zum FC Portsmouth.

Der Transfer hatte sich bereits in den letzten Tagen angebahnt – mit Leihspieler Radek Vitek von Manchester United haben sich die Linzer bereits auf den Abgang vorbereitet.

Schmid unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag bei Portsmouth samt Option auf ein weiteres Jahr.

Schösswendter: „Auszeichnung für uns als Klub“

„Nicht nur für Nicolas, sondern auch für uns als Klub ist sein Wechsel in die Championship zum FC Portsmouth eine Auszeichnung. Er hat eine sehr gute Entwicklung hingelegt, war eine wichtige Stütze in unserer Mannschaft und war maßgeblich an unseren Erfolgen der letzten Jahre beteiligt“, bedankt sich Sportdirektor Christoph Schösswendter für die Leistungen des nunmehrigen England-Legionärs.



Welcome, Nico! 🇦🇹 The keeper arrives at #Pompey from BW Linz for an undisclosed fee. ✍️ — Portsmouth FC (@Pompey) August 21, 2024

„Wir haben einen erfahrenen Keeper zu unserem Kader hinzugefügt, der sich derzeit womöglich am Höhepunkt seiner Karriere befindet“, begrüßt Portsmouth-Coach John Mousinho den Neuzugang beim Ex-Premier-League-Team.

(Red./Blau-Weiß Linz/FC Portsmouth).

Beitragsbild: GEPA.