Abgang naht: Gündogan soll Barça verlassen

Bitterer Schlag für Ilkay Gündogan: Die Verantwortlichen des FC Barcelona haben ihm nach Sky-Informationen klar mitgeteilt, dass er noch in diesem Transferfenster gehen soll.

Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hat den ganzen Sommer über intern klar gemacht, bleiben zu wollen. Sein Berater und Onkel Ilhan stellte am 8. August sogar öffentlich klar: „Es stimmt, dass einige Vereine Interesse an Ilkay gezeigt haben und ihn unter Vertrag nehmen wollen, aber Ilkays Position ist sehr klar: Er wird in Barcelona bleiben. Er freut sich auf die neue Spielzeit in Spanien und darauf, Barca zu helfen, die Saisonziele zu erreichen.“

Flick feiert Debütsieg mit Barcelona: „Haben uns die drei Punkte verdient“

Abgang in Richtung Arabien?

Nach der unmissverständlichen Ansage der Barca-Bosse prüft das Management von Gündogan nun aber verschiedene Optionen. Der 33-Jährige hat unter anderem einen Markt in Saudi-Arabien und Katar, ein Last-Minute-Abgang ist demnach möglich.

Gündogan war erst 2023 ablösefrei von Manchester City nach Barcelona gewechselt. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.

(Hau/sport.sky.de/Red).

Beitragsbild: Imago.