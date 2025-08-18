Abgang zu Ligakonkurrent: Liverpool gibt Angreifer ab

Der 19-jährige Rechtsaußen Ben Doak wechselt für 25 Millionen Pfund (rund 29 Millionen Euro) vom FC Liverpool zum AFC Bournemouth.

Das haben die Reds am Montagabend offiziell bestätigt. Alle Parteien hofften bereits, bis zum Wochenende eine vollständige Einigung über den schottischen Nationalspieler zu erzielen.

HIGHLIGHTS | FC Liverpool – AFC Bournemouth | 1. Spieltag

Bournemouth hatte sich schnell um den 19-Jährigen bemüht, nachdem man sich mit Dango Ouattara auf einen Wechsel zum FC Brentford geeinigt hatte. Auch der VfB Stuttgart und der FC Porto hatten Interesse an Doak bekundet.

(sport.sky.de/Red.).

Beitragsbild: Imago.